Leonardo Silva deve desfalcar Atlético-MG na Argentina

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro ganhou um problema para a primeira partida das semifinais da Copa Libertadores. Neste domingo, o zagueiro Leonardo Silva se contundiu durante o treinamento da equipe na Cidade do Galo. De acordo com o médico Otaviano Oliveira, o jogador sofreu uma luxação na clavícula do ombro esquerdo e tem poucas chances de enfrentar o Newell''s Old Boys, em Rosário, no dia 3 de julho.

"Realizamos um exame de radiografia que descartou fratura. O atleta ainda sente dores, foi medicado e está com a região imobilizada. Vamos aguardar novos exames para ter uma melhor definição do tratamento e do período de recuperação, mas, dificilmente, ele terá condições para o próximo jogo", comentou o médico.

Leonardo Silva não é o único problema do sistema defensivo do Atlético-MG para o duelo com o Newell''s. Expulso no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Tijuana, o zagueiro Réver não poderá participar das duas partidas das semifinais, pois foi suspenso pela Conmebol. Assim, na Argentina, a dupla de zaga do time mineiro poderá ser formada pelos reservas Gilberto Silva e Rafael Marques.

Além disso, os dois volantes titulares do Atlético estão em recuperação de lesões. Pierre sofreu uma estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Leandro Donizete tem um edema na coxa esquerda. Ambos, porém, têm mais chances de enfrentar o Newell''s do que Leonardo Silva.