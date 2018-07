Leonardo Silva deve passar por cirurgia e desfalca o Atlético-MG

Em meio à intensa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG terá que superar um importante desfalque para as próximas rodadas. O zagueiro Leonardo Silva sofreu uma complicação na fratura de sua mão direita, deverá passar por cirurgia e virou problema para o técnico Levir Culpi.

Leonardo Silva fraturou o quarto metacarpo da mão direita na vitória do último sábado sobre o Coritiba. Havia a expectativa de que o jogador pudesse atuar imobilizado, mas houve uma instabilidade no local da lesão e, com isso, ele ficará afastado ao menos da partida diante do Internacional, dia 14.

O Atlético-MG ainda não confirmou a necessidade de cirurgia, mas ela deve acontecer, e já nesta quarta. Neste caso, o tempo de afastamento deve ser de cerca de um mês, o que faria com que Leonardo Silva fosse desfalque também contra Sport, Ponte Preta e até no esperado confronto direto contra o Corinthians.

Além de Leonardo Silva, o treino da reapresentação do Atlético-MG nesta terça-feira não contou com Rafael Carioca e Luan, que acusaram dores musculares e apenas trabalharam na academia. Os demais atletas realizaram um trabalho físico no campo 4 da Cidade do Galo.