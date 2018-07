Leonardo Silva deve ser única novidade no Atlético-MG

No treino coletivo desta quinta-feira, o último antes da viagem a Santa Catarina, o técnico Dorival Júnior manteve a base que venceu bem o Atlético-PR na estreia do Brasileirão, no sábado passado. Com Mancini no banco, o time deverá ter três volantes: Toró, Richarlyson e Fillipe Soutto. O veterano Leandro continua na lateral-esquerda.

A equipe treinou nesta quinta-feira com: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Leonardo Silva e Leandro; Toró, Richarlyson, Fillipe Soutto e Giovanni; Magno Alves e Guilherme.

Mesmo treinando na Cidade do Galo há 40 dias, o volante Dudu Cearense, contratado exatamente para o Brasileirão, continua fora da lista de relacionados. De acordo com o preparador físico Celso Rezende, o jogador ainda precisa se readaptar ao futebol brasileiro. Outra ausência na lista de 20 jogadores que viajam a Santa Catarina é o meia Renan Oliveira, que se recupera de dores no joelho direito.

Contratado junto ao América de Teófilo Otoni, o atacante Jonatas Obina vai receber a sua primeira oportunidade no Atlético-MG. Confira todos os relacionados.

Goleiros - Renan Ribeiro e Giovanni Santos.

Laterais - Patric, Guilherme Santos e Leandro.

Zagueiros - Réver, Leonardo Silva e Werley.

Volantes - Fillipe Soutto, Richarlyson, Toró e Gilberto.

Meias - Giovanni, Wendell e Mancini.

Atacantes - Guilherme, Magno Alves, Marquinhos, Jonatas Obina e Neto Berola.