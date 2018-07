Leonardo Silva e Clayton treinam no campo e podem reforçar Atlético no clássico O zagueiro Leonardo Silva e o atacante Clayton podem reforçar o Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro, domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores foram a campo nesta terça-feira na Cidade do Galo, fizeram corrida leve, e aumentaram as expectativas pela saída do departamento médico.