Leonardo Silva e Guilherme viram dúvidas no Atlético-MG

Os dois jogadores serão submetidos a exames no decorrer da semana e serão reavaliados pelos médicos do clube. Se não for constatada lesão grave, eles deverão ter condições de jogar a próxima partida do Atlético, já que o duelo com o São Paulo foi transferido para a quarta-feira da próxima semana, dia 8.

Para o duelo, o treinador terá o retorno do volante Serginho, suspenso nas duas primeiras rodadas do campeonato. Ele havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da expulsão no jogo contra o Prudente, ainda pela Copa do Brasil.