Leonardo Silva é relacionado pelo Atlético-MG, mas fica no banco O Atlético Mineiro vai ter uma novidade no banco de reservas para enfrentar o Villa Nova, neste domingo, no Independência. Depois de ficar um mês afastado, com uma fratura em um dedo da mão esquerda, o zagueiro Leonardo Silva está de volta à lista de jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi.