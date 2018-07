Leonardo Silva é suspenso e desfalca Atlético no Mineiro

O defensor foi julgado com base em um vídeo que mostrava ele dando um soco nas costas de Anselmo Ramón na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo que abriu o Campeonato Mineiro. Nem o árbitro do jogo nem seus auxiliares viram a agressão e Leonardo Silva não foi punido durante a partida.

O Atlético-MG pode recorrer. Por enquanto, o zagueiro está suspenso para os jogos contra o Guarani, no Independência, no próximo dia 3 de março, e diante do América, em Teófilo Otoni, uma semana depois. Gilberto Silva deve ser o substituto.

NIKÃO DE SAÍDA - O técnico Cuca havia decidido, no começo da temporada, que aproveitaria três jogadores que voltavam de empréstimo em 2013. Desses, só o goleiro Lee continua no clube. Nesta terça-feira, o meia Nikão fez exames médicos no Atlético-PR e deve assinar contrato de empréstimo com os paranaenses. Eron já havia acertado com o Goiás.