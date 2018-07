Leonardo Silva elogia Botafogo e diz que duelo será decisivo para o Atlético-MG

A vitória sobre o Cruzeiro renovou o ânimo do Atlético Mineiro para obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas o time tem um longo caminho a percorrer até alcançar o seu objetivo. Afinal, com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, está em décimo lugar com 41 pontos, a cinco do G-7, a zona de classificação para o torneio continental.

O zagueiro Leonardo Silva destacou que o Atlético-MG tem uma oportunidade de cortar esse caminho no domingo, quando vai encarar o Botafogo, que ocupa a sexta posição com 47 pontos, seis a mais do que o time mineiro. Assim, uma vitória no duelo marcado para o Independência é fundamental para a equipe.

"São confrontos diretos até o final. Agora, depois do clássico, já vamos enfrentar uma equipe que está à frente na tabela e temos que passar por ela para tentar a classificação. É decisão até o final. Precisamos manter a mesma intensidade, empolgação entusiasmo e concentração do clássico para que a gente possa fazer grandes partidas e consiga vencer os confrontos que temos pela frente", comentou o zagueiro.

O Botafogo recebeu muitos elogios de Leonardo Silva, que exaltou o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Jair Ventura, destacando que o Atlético precisará estar muito concentrado para não ser surpreendido em contra-ataques.

"É um time muito perigoso porque marca muito forte, no padrão atual, com jogadores que se complementam e possuem características de muita velocidade no contra-ataque. Time muito competitivo, bem treinado, perigoso. Então, temos que ter atenção e estudá-los bastante para que a gente supere as dificuldades e possa vencer", completou o capitão atleticano.