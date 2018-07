Leonardo Silva faz teste para jogar e Atlético-MG chama de volta zagueiro Jesiel A zaga tornou-se um problema para o técnico Marcelo Oliveira no Atlético-MG. O titular Erazo está com a seleção equatoriana na Copa América Centenário, enquanto Edcarlos segue machucado. No domingo a equipe faz clássico contra o Cruzeiro e a expectativa é de que Leonardo Silva possa jogar.