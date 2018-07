Leonardo Silva luta para voltar ao Cruzeiro em janeiro O zagueiro Leonardo Silva viveu situação diferente e incômoda no segundo semestre deste ano. Um dos destaques do Cruzeiro nos primeiros meses de 2010, o jogador precisou realizar uma cirurgia no joelho direito em junho, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e não voltou mais ao time. Em fase final de recuperação, o defensor espera iniciar a pré-temporada com o grupo em janeiro para ser utilizado pelo técnico Cuca nos primeiros jogos de 2011.