Leonardo Silva minimiza demora na escolha do técnico no Atlético-MG

Ainda sem definição do técnico para o decorrer da temporada, o Atlético Mineiro realizou nesta quarta-feira um treino fechado para os jornalistas. Quem comandou a atividade foi o auxiliar Thiago Larghi. Para o zagueiro Leonardo Silva, a demora na escolha do novo treinador não influenciará no desempenho do time.

"Nosso pensamento é trabalhar e fazer o melhor dentro de campo", disse. "Estamos muito bem assessorados com o auxiliar Thiago, que fazia parte do planejamento anterior", prosseguiu o capitão da equipe.

Muito provavelmente Larghi estará no comando do time alvinegro no clássico contra o América Mineiro no domingo, às 17 horas, no estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

O auxiliar também informou que os treinos de quinta e sexta-feira serão fechados à imprensa. Leonardo Silva, defendeu a opção do auxiliar. "É uma semana importantíssima e começou muito bem, com um trabalho muito positivo ontem (terça-feira)", disse o jogador.

"Já pensando no clássico, a equipe esta procurando evoluir, estudando as características do América, que vem fazendo um bom início de campeonato, para que a gente consiga uma vitória e possa melhorar a posição na tabela", complementou.

O Atlético ocupa a quarta colocação do Mineiro com oito pontos. O América está na vice-liderança com 13 pontos. O líder da competição é o Cruzeiro, que tem 16, e no sábado receberá o Vila Nova.