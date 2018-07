Leonardo Silva não tem previsão de retorno após cirurgia na mão

O procedimento contou com a participação de Felipe Armanelli, cirurgião especialista em mãos, e da equipe do médico Rodrigo Lasmar. Leonardo Silva deve receber alta hospitalar ainda nesta sexta-feira, mas não existe uma previsão de quando ele voltará a defender o Atlético-MG.

Leonardo Silva foi o último jogador a ser assolado por lesões no time mineiro. Antes dele, o time perdeu os atacantes Jô e Lucas Pratto, os meias Giovanni Augusto e Guilherme, os laterais Marcos Rocha, Eron e Pedro Botelho. Já Douglas Santos foi liberado pelo departamento médico.

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo treinou normalmente ao lado dos reservas na derrota para o Atlas nesta sexta-feira na Cidade do Galo, reforçados do goleiro Victor. Sob supervisão do técnico Levir Culpi, os suplentes treinaram contra o time de juniores.

A equipe iniciou a atividade desta sexta-feira com a seguinte escalação: Victor; Carlos César, Emerson, Tiago e Douglas Santos; Pierre, Josué, Cardenas e Dodô; Cesinha e Carlos. Depois, o goleiro Giovanni substituiu Victor.

Enquanto isso, os titulares diante do Atlas fizeram um trabalho físico na academia da Cidade do Galo. O time volta a treinar na manhã deste sábado, quando Levir deve definir a escalação do Atlético para o duelo de domingo com o Guarani, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.