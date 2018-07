Leonardo Silva opera mão direita e deve deixar hospital nesta quarta

Assim, a expectativa é de que Leonardo Silva receba alta hospitalar no início da noite desta quarta-feira. O departamento médico do Atlético-MG, porém, evita realizar uma previsão sobre o período de afastamento do capitão do time para recuperação da lesão.

Leonardo Silva teve uma fratura no quarto metacarpo da mão direita, sofrida durante a vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado, durante uma disputa com o atacante Henrique. Ainda assim, o zagueiro permaneceu em campo até o final do duelo no Couto Pereira. Agora, porém, precisou ser operado.

Os problemas nas mãos vêm sendo recorrentes a Leonardo Silva. No início deste ano, durante partida da Copa Libertadores contra o mexicano Atlas, o zagueiro atleticano teve um problema em um dos dedos da mão esquerda.

Leonardo Silva está fora do próximo compromisso do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, o duelo com o Internacional, em 14 de outubro, no Independência, pela 30ª rodada. O técnico Levir Culpi deverá optar pela escalação de Edcarlos na sua vaga, formando a dupla de zaga titular com Jemerson.