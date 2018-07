Leonardo Silva pede apoio da torcida do Cruzeiro Depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira pelo primeiro jogo de oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Nacional (Uruguai). E para o zagueiro Leonardo Silva, a torcida precisa esquecer a desclassificação no Estadual e apoiar o time no Mineirão.