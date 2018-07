Leonardo Silva pede repetição de 'padrão' no Atlético-MG para duelo com o Flu

Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores e de uma sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfim teve uma boa atuação na última rodada, quando derrotou o Flamengo por 2 a 0, em casa.

E, para o zagueiro Leonardo Silva, a equipe precisa justamente repetir o padrão de atuação do último jogo para manter sua evolução no Brasileirão. Na segunda-feira, o Atlético-MG tem um difícil duelo contra o Fluminense, no Maracanã.

"É mais um jogo difícil, agora fora de casa, e a gente espera manter o mesmo padrão que tivemos contra o Flamengo para que possamos trazer uma vitória de lá, trazer pontos do Rio de Janeiro. De preferência uma vitória, para dar continuidade a nossa evolução", afirmou Leonardo Silva, neste sábado, à TV Galo, canal de vídeos do clube no YouTube.

Seu discurso foi similar ao do meia equatoriano Cazares, que cobrou uma vitória para manter a evolução do Atlético-MG. "Estamos nos preparando e esperamos fazer um grande jogo e conquistar uma vitória, porque estamos precisando muito. Que dê tudo certo e consigamos trazer os três pontos."

O Atlético-MG está na 11ª colocação do Brasileirão com 26 pontos, um atrás do Fluminense. Um triunfo na segunda-feira pode aproximar o time do G6, que hoje é fechado pelo Atlético Paranaense, com 29 pontos.