Leonardo Silva treina e deve retornar ao time titular do Atlético-MG

Derrotado em sua estreia contra o Botafogo por 3 a 0, resultado que eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, o técnico Rogério Micale pode ter um importante reforço para a partida contra o Coritiba no domingo, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro: Leonardo Silva.

O zagueiro está recuperado de um estiramento na coxa que o afastou das últimas partidas, treinou normalmente nesta sexta-feira e, segundo antecipou o treinador, deve retornar ao time titular e formar a dupla de zaga com Gabriel.

Para o duelo com o Botafogo, Leonardo Silva até estava recuperado, mas acabou não sendo relacionado por estar sem o condicionamento físico ideal. "O Léo é um jogador sempre muito importante pela história que tem no clube, por conhecer como funciona o Atlético-MG", detalhou o treinador nesta sexta.

"Como é um jogador que sempre fez parte da equipe principal, é titular da equipe há anos, é um atleta que a gente sempre conta e quer que esteja em condições de fazer o seu melhor o mais rápido possível", acrescentou Micale, deixando claro que tem tudo para confirmar a escalação do jogador. "Como está à disposição, é um jogador que a gente pensa, sim, em dar condição de jogo. Vamos apenas estudar a melhor forma para que não interfira na sequência do trabalho porque temos uma sequência grande e importante."

Se o zagueiro participou do trabalho técnico e tático comandado por Micale nesta sexta-feira, o meia Marlone foi poupado do treino devido a um desgaste muscular e pode desfalcar o Atlético Mineiro no domingo.