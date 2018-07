Leonardo Silva treina e é relacionado no Atlético-MG para encarar o Vitória

O zagueiro Leonardo Silva participou do treino deste sábado e foi relacionado no Atlético Mineiro para o duelo contra o Vitória no domingo, às 19 horas, no estádio Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador havia sido poupado do trabalho de sexta-feira por conta de cansaço muscular. Mas neste sábado ele participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Rogério Micale e teve a presença confirmada na zaga ao lado de Gabriel.

Após o trabalho pela manhã, o treinador divulgou a lista com 23 relacionados para a partida. As novidades ficam por conta das ausências do lateral-direito Marcos Rocha, lesionado, e do volante Elias, suspenso. Também ficou de fora da lista o goleiro reserva Giovanni por conta de um problema muscular.

O Atlético vem de dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a décima colocação na tabela com 31 pontos, a seis de distância do G6 - o Cruzeiro é o sexto colocado com 37 pontos.

Para o duelo contra o Vitória, Rogério Micale deve mandar o time mineiro a campo com: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago, Valdívia, Cazares e Luan; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros - Victor e Uilson.

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Matheus Mancini.

Laterais - Alex Silva, Fábio Santos, Leonan e Mansur.

Volantes - Roger Bernardo, Adilson, Ralph e Yago.

Meias - Cazares, Otero, Valdívia e Marlone.

Atacantes - Fred, Robinho, Luan, Clayton e Rafael Moura.