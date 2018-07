Leonardo Silva treina e reforça o Atlético-MG para clássico

BELO HORIZONTE - Agora zagueiro de seleção brasileira, Leonardo Silva está confirmado no time do Atlético-MG para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão. O jogador havia torcido o tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira e deixado a atividade, virando dúvida para a partida. Mas, nesta sexta, ele treinou normalmente com os companheiros.

De acordo com o jogador, tudo não passou de um susto, uma vez que aquele tornozelo já o incomodava há algum tempo. Para evitar que o problema se tornasse ainda maior, Leonardo Silva optou por deixar o treino de quinta. Recuperado, trabalhou sem problema nesta manhã.

Agora a única dúvida do técnico Cuca é no meio campo, com Guilherme, Escudero e Serginho disputando uma vaga no time. Na lateral esquerda, a vaga do suspenso Júnior César será ocupada pelo polivalente Richarlyson.

O volante Pierre está empolgado com a semana de treinos e acredita numa vitória no clássico. "Foi uma semana muito boa, está todo mundo muito motivado e a equipe vive um momento bom. Espero que, domingo, a gente esteja em uma tarde bastante feliz e consiga o nosso objetivo de vencer o jogo."

Por conta da dificuldade de o policiamento garantir a segurança no Independência, o clássico terá só a torcida do Atlético-MG, que já esgotou os ingressos para a partida, marcada para às 17h.