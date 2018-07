Leonardo Silva vê concorrência positiva no Atlético-MG Um dos poucos destaques do Atlético-MG em 2011, o zagueiro Leonardo Silva começa a temporada 2012 no departamento médico. Com um estiramento na coxa esquerda, sofrido no clássico contra o Cruzeiro, no último jogo do ano passado, ele passou as férias fazendo tratamento, mas não reclama. Agora com a concorrência de Rafael Marques, contratado junto ao Grêmio, ele sabe que será mais difícil assegurar uma vaga de titular.