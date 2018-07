Leonardo Silva volta a ser relacionado e reforça o Atlético-MG no clássico

Derrotado na última partida pela Chapecoense, em casa, o Atlético Mineiro ganhou um importante reforço para o clássico com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro e capitão Leonardo Silva.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Leia mais notícias sobre o Atlético-MG

+ Oswaldo minimiza pressão no Atlético-MG: 'Não vamos mudar nada'

Afastado dos gramados desde o início do mês devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, Leonardo Silva se recuperou, treinou normalmente nos últimos dias e foi relacionado neste sábado. Deve, assim, ganhar a vaga de Felipe Santana e atuar ao lado de Gabriel na zaga.

Se Leonardo Silva foi relacionado, o volante Elias desfalca o Atlético Mineiro após ter sido expulso na derrota para a Chapecoense. Seu provável substituto será Adilson, que atuará ao lado de Roger Bernardo na contenção do meio campo.

Essas, assim, devem ser as únicas mudanças na equipe para o clássico. Na décima colocação com 38 pontos, o Atlético Mineiro vai entrar em campo neste domingo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Valdívia, Robinho e Cazares; Fred.

Confira os jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Uilson e Cleiton;

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Mansur e Alex Silva;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana;

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Yago e Ralph;

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone;

Atacantes: Robinho, Fred, Clayton e Rafael Moura.