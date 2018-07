Leonardo Silva volta a treinar e pode reforçar o Atlético-MG

O Atlético-MG pode contar com um importante reforço para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro Leonardo Silva se recuperou de lesão depois de um longo período afastado, treinou normalmente nesta segunda e deve viajar com o elenco para o Rio.

Leonardo Silva ficou cerca de sete semanas afastado por conta de um problema muscular na coxa direita. Por conta deste longo período longe dos gramados, há a possibilidade de que ele não seja titular, já que precisa readquirir ritmo de jogo. Neste caso, Edcarlos atuará ao lado de Jemerson.

O retorno de Leonardo Silva deixa o Atlético-MG com um atleta a menos no departamento médico, mas outros três devem voltar à equipe em breve. O volante Rafael Carioca, o zagueiro Emerson e o lateral-esquerdo Pedro Botelho, todos afastados há bastante tempo, iniciaram nesta segunda o trabalho de transição do departamento médico para a preparação física.

Diante do Flamengo, no entanto, eles não atuarão. Para pegar o time carioca, a grande esperança atleticana é Diego Tardelli, que falou sobre o jogo nesta segunda. "É um jogo que todos querem jogar, uma oportunidade de jogar uma semifinal contra o Flamengo, no Maracanã, o Brasil inteiro vai parar para ver esse jogo, e tem tudo para ser um grande jogo."

O atacante da seleção brasileira também comentou sobre a rivalidade com o Flamengo. "Desde quando cheguei aqui, em 2009, sei dessa rivalidade, pelo passado, e vai ser eterna essa rivalidade. A gente tem noção, sabe o que vai representar uma vitória, uma vaga na final eliminando o Flamengo. Eu que acompanho bastante as redes sociais sei o que o torcedor quer e pensa em relação a esse confronto."