Leonardo vê Barcelona 'favorito absoluto' contra o PSG

"Foi o sorteio mais difícil, o Barcelona é a melhor equipe. Disputaremos o jogo de volta fora de casa. Não vai ser fácil, mas recebemos a notícia com muita alegria. Paris merece viver essa festa do futebol. Vamos poder medir forças com uma das melhores equipes da história do futebol. O Barcelona é favorito absoluto, mas é uma celebração onde tudo pode acontecer", ressaltou Leonardo.

O ex-jogador destacou também que "não muitas receitas para encarar o Barcelona", mas acredita que o time francês tem chances de avançar à semifinal. "Vamos tentar impor dificuldades a eles, fazer uma grande jogo. Uma vez mais, pensar que o PSG jogará com o Barcelona no Parque dos Príncipes (em Paris) é algo formidável. Vamos viver o jogo como um sonho e tentar chegar o mais longe possível na competição", completou.

O técnico Carlo Ancelotti, assim como Leonardo, admitiu favoritismo do Barça diante do PSG, mas também comemorou a definição deste confronto. "É sensacional, estamos muito felizes. Sabemos que vai ser dificílimo, mas será um bom teste para nós. Já enfrentamos o Barcelona em um amistoso nesta temporada (com vitória do time espanhol nos pênaltis). Dessa vez vai ser diferente. Assim como o Real Madrid, o Barcelona é o favorito da competição. Eles têm muitas qualidades, mas temos chance", aposta.

PEDIDO DE CASAMENTO - Leonardo falou sobre o duelo diante do Barcelona em um dia importante para a sua própria vida pessoal, pois ele surpreendeu, nesta sexta, ao pedir a sua namorada, a jornalista Anna Billó, em casamento durante a transmissão do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões.

Em uma conversa ao vivo intermediada pelo canal Sky Sports, onde Billó é apresentadora, ele questionou: "Quer casar comigo?". Em um primeiro momento, ela disse que iria "conversar mais tarde, em casa". Depois, porém, com a insistência de comentaristas que estavam no estúdio da emissora italiana, respondeu "sim" ao dirigente, que até brincou com a situação. "Depois de descobrir que enfrentaremos o Barcelona, tive que fazer esse pedido", afirmou, sorrindo.