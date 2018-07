Leonardo visita CT da Internazionale antes de assumir o cargo

MILÃO - Contratado na última sexta-feira, o brasileiro Leonardo será apresentado oficialmente como novo técnico da Internazionale nesta quarta, quando dá entrevista coletiva e comanda seu primeiro treino. Mas ele já esteve no CT do clube italiano nesta terça-feira, para conhecer as instalações e os funcionários do local.

Apesar do seu passado no rival Milan, onde foi jogador, dirigente e treinador - comandou o time na temporada passada -, Leonardo foi o escolhido pela Inter para ocupar o cargo do técnico espanhol Rafa Benitez, demitido após ficar apenas um semestre no cargo.

Segundo a imprensa italiana, Leonardo já conversou com alguns jogadores do elenco da Inter, principalmente os brasileiros - o clube conta com o goleiro Julio Cesar, o lateral Maicon, o zagueiro Lúcio, o volante Thiago Motta e o meia-atacante Philippe Coutinho.

Agora, o desafio do técnico brasileiro será recuperar a performance da Inter, que na temporada passada conquistou todos os títulos que disputou. Atualmente, a equipe ocupa apenas o sétimo lugar no Campeonato Italiano e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Veja também:

Presidente da Inter acredita que Rafa Benítez sentiu a 'sombra' de Mourinho

Inter enviará emissário à Espanha para conferir condições de Kaká