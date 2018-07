Leonel Álvarez deixa comando da seleção colombiana

Álvarez resistiu apenas três meses no cargo. Ele foi contratado no início de setembro em substituição a Hernán Darío Gómez, que havia pedido demissão por ter agredido uma torcedora crítica do seu trabalho à frente da seleção.

No comando da Colômbia, Álvarez superou a Bolívia na estreia da equipe nas Eliminatórias, empatou com a Venezuela e foi derrotado pela Argentina, em casa, na última rodada, em 15 de novembro. A equipe colombiana venceu amistosos contra Honduras e Jamaica.

O presidente da Federação Colombiana de Futebol, Luis Bedoya, ainda não definiu o nome do novo técnico da seleção. Mas já descartou um possível retorno de Hernán Darío Gómez ao comando da equipe.