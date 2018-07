Lesão afasta Alessandro do Corinthians por 6 semanas

Titular absoluto do Corinthians, Alessandro sofreu a lesão muscular no último domingo, durante a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, em Araraquara, pela segunda rodada do Brasileirão. Ele deixou o gramado logo no começo do segundo tempo, quando foi substituído pelo volante Moradei.

Improvisar Moradei na lateral-direita é uma das opções do técnico Tite para suprir a ausência de Alessandro. Outra alternativa é apostar no reserva imediato da posição, Weldinho, que foi contratado recentemente junto ao Paulista de Jundiaí e ainda nem estreou com a camisa corintiana.

Tite, no entanto, ainda tem algum tempo para definir o substituto de Alessandro no time titular. Afinal, o Corinthians só volta a jogar no domingo, quando visita o Flamengo no Engenhão, no Rio, pela terceira rodada do Brasileirão.