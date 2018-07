Lesão afasta Carragher do Liverpool por três meses

O zagueiro Jamie Carragher precisará realizar uma cirurgia no ombro, deslocado no domingo, durante a derrota para o Tottenham, em partida válida pelo Campeonato Inglês, e vai desfalcar o Liverpool por cerca de três meses. O clube explicou que o defensor será operado ainda nesta semana.

Carragher, de 32 anos, foi substituído quando faltavam três minutos para o encerramento da partida contra o Tottenham. Com a sua defesa enfraquecida, o Liverpool sofreu gol nos minutos finais e assim perdeu a partida por 2 a 1. "Minha volta provavelmente acontecerá no final de fevereiro ou início de março", afirmou o defensor.

Sem Carragher, o Liverpool terá problemas para escalar a sua zaga, já que não contava com Daniell Agger. Assim, Martin Skrtel e Sotirios Kyrgiakos são os únicos zagueiros à disposição do técnico Roy Hodgson, que tenta recuperar a equipe após um péssimo início no Campeonato Inglês.