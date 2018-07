Lesão afasta goleiro reserva do Grêmio por 4 semanas O técnico Enderson Moreira ganhou um desfalque para as últimas semanas de treinos do Grêmio em meio à paralisação do calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro reserva Follmann sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficará afastado dos gramados por um período de três a quatro semanas.