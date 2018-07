Lesão afasta Iniesta do Barcelona por até três semanas

Iniesta se contundiu durante o primeiro tempo do empate do Barcelona por 2 a 2 com o Real Madrid, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei, disputada na quarta-feira, no Camp Nou. Com o resultado, o time catalão avançou às semifinais, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Além de Iniesta, o Barcelona sofreu outra baixa durante o clássico contra o Real Madrid. O atacante chileno Alexis Sánchez sofreu lesão no ombro esquerdo durante o segundo tempo da partida e precisou ser substituído. A previsão do clube é para um período de afastamento entre uma e duas semanas.

Com estas lesões, Iniesta e Sánchez vão desfalcar o Barcelona nas partidas contra Villarreal, sábado, válida pelo Campeonato Espanhol, e no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei, na próxima semana, contra Valencia ou Levante. Iniesta também não deve ter condições de enfrentar o Osasuña, no dia 11 de fevereiro, pelo Campeonato Espanhol.

As lesões tem atrapalhado o Barcelona nesta temporada. O clube catalão também não conta com o atacante David Villa, o meia Ibraim Afellay e o zagueiro Andreu Fontas, todos contundidos.