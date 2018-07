Lesão afasta Marcos Senna do Villarreal por 10 semanas

Marcos Senna sofreu a contusão na semana passada, no empate sem gols com o Valencia, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei - o jogo da volta será disputado no dia 6 de janeiro.

Feito o diagnóstico da lesão, o Villarreal concedeu uma permissão especial para que Marcos Senna se reapresente apenas no domingo. Parte do elenco já começou a treinar nesta terça-feira, mas alguns jogadores voltam apenas nos próximos dias. O brasileiro Nilmar, por exemplo, retorna na quinta.