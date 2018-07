Lesão afasta reforço armênio do Borussia por 4 semanas Mais nova contratação do Borussia Dortmund, o meia armênio Henrikh Mkhitaryan, que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ficará quatro semanas afastado dos gramados por causa de uma lesão no tornozelo direito sofrida em um amistoso.