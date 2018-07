Lesão afasta Rooney dos campos por 2 ou 3 semanas

Rooney não participou da vitória por 4 x 3 no estádio Old Trafford, e o técnico Alex Ferguson disse que o atacante não jogará o restante das partidas no agitado calendário de final de ano.

"Wayne (se machucou) no treino de ontem, ele pode ficar fora por duas, três semanas", disse Ferguson ao site do clube nesta quarta-feira. "Ele estava tentando um voleio e forçou um ligamento atrás do joelho. É uma infelicidade."

O Manchester United recebe o West Bromwich Albion no sábado e joga fora de casa contra o Wigan Athletic em 1o de janeiro tentando ampliar a vantagem na liderança do torneio, que está atualmente em sete pontos.

(Reportagem de Martyn Herman)