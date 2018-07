Lesão afasta Thomas Vermaelen da Bélgica por '6 ou 7 dias'

O zagueiro Thomas Vermaelen desfalcará a Bélgica por "seis ou sete dias", em função de um estiramento do músculo da coxa direita. A informação foi confirmada pelo departamento médico da seleção belga nesta segunda-feira. Assim, ele perderá a última rodada do Grupo H do Copa do Mundo, o jogo contra a Coreia do Sul, na próxima quinta.

O defensor do Arsenal sofreu a lesão na vitória de 1 a 0 sobre a Rússia, no último domingo, quando foi substituído ainda primeira etapa - depois, teve o problema confirmado por exames médicos.

Sem Vermaelen, o treinador Mark Wilmots deve optar por Jan Vertonghen para completar o trio de zaga com Van Buyten e Kompany. O zagueiro de 27 anos, que joga no Tottenham, também no Campeonato Inglês, foi o substituto contra os russos.

Com 100% de aproveitamento até agora, a já classificada Bélgica enfrenta a Coreia do Sul, que marcou apenas um ponto, na próxima quinta-feira, no Itaquerão, em São Paulo, para confirmar a liderança do Grupo H.