Lesão afasta Xavi do Barcelona por até dez dias

De acordo com o Barcelona, a ressonância magnética feita revelou que o campeão mundial pela seleção espanhola sofreu uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogo de volta contra o Arsenal será disputado em 8 de março no Estádio Camp Nou e o time catalão precisa reverter uma vantagem de 2 a 1 do time inglês.

Xavi deve desfalcar o campeão espanhol contra o Mallorca no sábado e também diante do Valencia na próxima semana, mas poderá retornar no jogo contra o Zaragoza no dia 5 de março. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com cinco pontos de vantagem para o Real Madrid.