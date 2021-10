Calleri e Rigoni correm no gramado em treino do São Paulo, mas são dúvida contra o Bragantino

Os atacantes Jonathan Calleri e Emiliano Rigoni correram no gramado do CT da Barra Funda nesta quinta-feira, 21. Os dois argentinos se recuperam de lesão muscular. Calleri, com um edema na coxa direita, sofreu a contusão na vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 1 a 0 na última segunda-feira, 18, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Já Rigoni sentiu dores musculares na partida contra o Cuiabá e também está sob cuidados do departamento médico do clube. Na terça-feira, Calleri abriu mão da folga dada ao elenco para iniciar o tratamento das dores musculares.

Desde sua volta ao clube, marcou três gols em oito jogos. Contando sua primeira passagem, quando ganhou o carinho da torcida, são 19 gols em 39 partidas pelo Tricolor.

A dupla de atacantes argentinos é dúvida para entrar em campo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, 24, às 18h15, pelo Brasileirão.

O São Paulo está na 12.ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2021, com 34 pontos, seis a mais que o Juventude, o primeiro time da zona do rebaixamento. O Tricolor não perdeu nas últimas oito partidas, com duas vitórias e seis empates.