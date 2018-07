Lesão causa corte de Verratti da Itália para jogos contra Uruguai e Liechtenstein

O volante Marco Verratti foi cortado da seleção da Itália para o amistoso contra o Uruguai e a partida contra Liechtenstein, válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em jogos que irão ocorrer nesta quarta e no domingo, respectivamente. O anúncio foi feito pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), nesta segunda-feira.

De acordo com a entidade, o volante de 24 anos, que atua no Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão na virilha direita. O atleta se submeteu a uma série de exames clínicos nesta segunda-feira e a comissão técnica da seleção italiana decidiu por vetar o jogador para os dois compromissos desta semana.

Os cinco jogadores da Juventus que participaram da final da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, vencida pelo Real Madrid - Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci e Marchisio - se apresentaram no domingo ao grupo comandado pelo técnico Giampiero Ventura e já estão à disposição para os treinos no CT de Coverciano, perto de Florença.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante Lorenzo Insigne, do Napoli, disse que os companheiros estão felizes por representar o país, mas lamentaram a goleada sofrida. "Eu os vi sorrindo porque estar com a Itália é sempre bom. Seguimos juntos para Coverciano, se desculparam pelo resultado, mas espero que se recuperem (da derrota)".

O jogo contra o selecionado uruguaio será disputado em Nice, na França. Já a partida contra a seleção de Liechtenstein, válida pela sexta rodada do Grupo G do qualificatório europeu, está marcada para o estádio Friuli, em Údine. A Itália, com 13 pontos, é a segunda colocada da chave, atrás da Espanha, que tem a mesma pontuação mas vence nos critérios de desempate.