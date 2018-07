Lesão cicatriza e Ganso fica mais perto de estrear

"Com o resultado dos exames, entraremos numa fase importante da reabilitação, a reta final", comentou o fisioterapeuta tricolor, Luiz Rosan, que trata da lesão no músculo reto femural da coxa esquerda de Ganso.

Devido à evolução significativa no seu quadro clínico, na próxima semana Ganso será submetido a uma avaliação que poderá mostrar déficits musculares. Somente depois disso é que o departamento médico se posicionará sobre as próximas etapas da reabilitação do meia.

O jogador não vê a hora de entrar no embalado time do São Paulo. "Estou me sentindo super bem e não vejo a hora de estrear. O dia a dia da fisioterapia é muito cansativo e repetitivo e sinto a cada dia estar mais próximo do retorno. O time vive grande fase e quero dar minha contribuição nesta reta final de temporada", avisa Ganso.