Lesão de Buffon força técnico da Itália a adotar plano B O técnico da seleção italiana Cesare Prandelli está correndo para montar um plano B na iminência de ficar sem o goleiro Gianluigi Buffon. Na terça-feira a Itália disputa com a Dinamarca a eliminatória do Grupo B para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.