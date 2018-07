Lesão de Cassano aumenta problemas da Internazionale

Cassano se contundiu no último domingo, na derrota da Internazionale por 4 a 3 para o Atalanta, que deixou o time ainda mais distante da luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time está na sexta colocação no Campeonato Italiano com 50 pontos, oito a menos do que o rival Milan que ocupa o terceiro lugar, que fica com a última vaga destinada ao país na próxima Liga dos Campeões.

Antes de perder Cassano, a Internazionale já havia ficado sem os atacantes argentinos Diego Milito e Rodrigo Palacio, também afastados por lesões. Além das sete últimas rodadas do Campeonato Italiano, o time ainda está envolvido na disputa da Copa da Itália - a equipe disputará uma das semifinais com a Roma.