Lesão de Emerson não preocupa, diz médico corintiano

O temor surgiu no empate de 1 a 1 com a Portuguesa, sábado à noite, no Canindé. Emerson sentiu dores no joelho e foi substituído logo aos 19 minutos de jogo. Ele ficou em repouso no resto do fim de semana e fará exames de imagem nesta segunda-feira para que se estabeleça o seu prazo de recuperação. No entanto, o departamento médico do Corinthians garantiu que não há o que temer.

"A princípio, o Emerson vai precisar de uma semana de recuperação. Se for um problema mais sério, um mês. O ligamento deu uma estirada e voltou para o local. Não creio que seja nada grave", disse o médico do Corinthians, Júlio Stancati. "Ele não corre risco algum para o Mundial. Uma operação está fora de cogitação."