Lesão de Fred seria mais grave e recuperação pode demorar

SÃO PAULO - A lesão sofrida pelo atacante Fred, do Fluminense e da seleção brasileira, durante o treinamento na manhã desta sexta-feira, parece ser mais grave do que inicialmente divulgado pelo Tricolor carioca. Segundo informações do site Globo.com, a contusão seria de grau dois, e pode levar até dois meses. Inicialmente, Fred teria sofrido apenas um edema na coxa esquerda e a recuperação seria de apenas dez dias.

O problema poderia prejudicar a preparação do atleta para a Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira, Luis Felipe Scolari, planejava levar o atacante para o amistoso contra a África do Sul, mas terá que mudar seus planos. A convocação para o Mundial acontece no dia 07 de maio.

HISTÓRICO

Titular da seleção brasileira na Copa das Confederações, no ano passado, Fred tem se tornado uma dor de cabeça para a comissão técnica do Brasil. Ele se machucou gravemente no dia 31 de agosto de 2013, contra o Santos. A recuperação durou quase cinco meses. No retorno, contra o Bonsucesso, no último dia 23, Fred passou em branco. Depois, o jogador enfrentou o Nova Iguaçu e o Resende pelo Campeonato Carioca, mas não conseguiu voltar a marcar um gol.