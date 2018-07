Lesão de Gabriel faz Grêmio chamar zagueiro da base

"É um zagueiro destro de boa estatura, com boa qualidade técnica. Tem bom biotipo para sua posição e rápida tomada de decisão. É um dos atletas que fazem parte do grupo de transição, no qual o clube aposta muito por sua qualidade e comprometimento profissional", destacou o coordenador executivo do departamento de formação, Junior Chávare.

Rafael Thyere tem 20 anos e está no Grêmio desde a metade de 2011. Ele atuou como titular em 23 das 30 partidas disputadas pelo sub-20 nesta temporada. O garoto chega ao elenco para substituir Gabriel, que se contundiu durante um treinamento e sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito.

Gabriel se contundiu na última sexta-feira, durante a atividade final do time antes do jogo contra o Vitória, disputado no sábado em Salvador. Assim, ele não entrou em campo e retornou para Porto Alegre, onde passou por exames detalhados no Hospital Mãe de Deus, que constataram a lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Contratado junto ao Lajeadense após se destacar no último Campeonato Gaúcho, Gabriel vinha sendo titular no Grêmio após o zagueiro Werley se machucar. Assim, resta ao técnico Renato Gaúcho as opções de Saimon, Rhodolfo e Bressan.