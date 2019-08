Lesão de Mayke e saída de Fabiano limitam opções na lateral do Palmeiras

A lesão que Mayke sofreu no tendão adutor da perna direita, que vai exigir uma cirurgia, e o empréstimo de Fabiano para o Boavista, de Portugal, limitam as opções de Luiz Felipe Scolari para a lateral direita do Palmeiras. Marcos Rocha passa a ser a principal opção de Felipão como lateral-direito. O treinador também tem como opção Jean, que é volante de origem e atuou apenas em cinco partidas em 2019. Uma alternativa é promover algum lateral das categorias de base do clube.

Mayke é o lateral-direito reserva. Ele foi titular no empate diante do Grêmio, partida no qual se lesionou, porque o técnico Luiz Felipe Scolari poupou os titulares. "Mayke, após dividida em jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, sofreu lesão importante do tendão adutor direito, sendo optado pelo tratamento cirúrgico a fim de garantir a plena recuperação", informou o Palmeiras na noite deste domingo.

Fabiano, por sua vez, não fazia parte dos planos de Felipão. Contratado em 2016, o autor do gol que definiu o título brasileiro do Palmeiras ainda não fez nenhuma partida oficial na temporada. O único jogo do camisa 32 havia sido o amistoso contra o Guarani, durante a pausa para a Copa América, quando foi usado como zagueiro. Ele tem contrato com o clube até o final de 2021.

O Palmeiras volta a jogar nesta terça-feira, novamente contra o Grêmio, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O duelo será em Porto Alegre. A partida de volta será na semana seguinte, no Pacaembu.