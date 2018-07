Lesão de Michel Bastos esquenta briga por vaga no ataque do São Paulo

O pequeno estiramento no músculo posterior da coxa direita sofrido por Michel Bastos na partida contra a Ponte Preta abre de vez a briga por posições no ataque do São Paulo. Mesmo sem a substituição forçada, Bauza já deveria fazer mudanças no setor.

O treinador não escondeu sua frustração com as oportunidades perdidas por sua equipe no sábado e desabafou na entrevista coletiva: “A falta de efetividade foi crucial para perdermos o jogo, acredito que jogando assim não vamos conseguir ganhar".

Carlinhos seria uma alteração natural, mas, caso o argentino queira mudar o esquema tático, os atacantes Kieza, Alan Kardec e Rogério podem atuar ao lado de Calleri. Outra peça que pode reaparecer no time é Centurión. O jogador perdeu a vaga para Wesley e nem entrou em campo contra a Ponte Preta. Daniel, Kelvin e Wilder correm por fora.

Michel Bastos está fora do confronto desta terça-feira do São Paulo com o Mogi Mirim, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista que foi adiado por causa da participação da equipe do Morumbi na Libertadores.

Ainda com dois jogos para realizar no Paulista antes de enfrentar o River Plate, em jogo que será decisivo para a classificação do time tricolor na Libertadores, Bauza poderá fazer testes contra o Mogi Mirim, em busca do time ideal.