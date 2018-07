Lesão de Pablo deixa defesa do Corinthians em alerta

Pilar do começo de trabalho de Fábio Carille, a defesa do Corinthians pode virar uma dor de cabeça para o treinador. O zagueiro Pablo sofreu uma lesão na coxa direita ainda no primeiro tempo da partida contra a Chapecoense, no sábado, e será avaliado durante a semana.

Caso o problema seja mais sério, o clube terá apenas três jogadores da posição disponíveis para os próximos jogos: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos. Vilson, outro jogador do setor defensivo, passou por artroscopia em março e volta aos gramados somente em junho.

O problema com Pablo também preocupa por outro motivo: se confirmada, será a nona lesão muscular sofrida por atletas do clube em pouco mais de quatro meses de trabalho. Antes dele, Léo Príncipe, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos e Rodriguinho também sofreram com contusão deste tipo.