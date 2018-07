Lesão deixa Essien, da seleção de Gana, fora da Copa

"Uma avaliação feita por uma equipe mista de especialistas médicos da Associação de Futebol de Gana e o Chelsea Football Club revelou que Essien não vai se recuperar por completo antes do fim de julho", informou a associação em seu site (www.ghanafa.org).

O meio-campista do Chelsea recupera-se de uma lesão no joelho ocorrida durante a Copa das Nações Africanas em janeiro. Ele jogou apenas 45 minutos no torneio em Angola depois de ter sofrido uma lesão no tendão da perna na Liga dos Campeões em novembro.

A ausência do jogador representa um golpe à seleção de Gana, cujo técnico, Milovan Rajevac, descreveu Essien na semana passada como o líder e a casa de máquinas de sua equipe. Rajevac deverá decidir sobre quem será o 23o homem da seleção na terça-feira.

Gana fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia em 13 de junho e jogará ainda com Alemanha e Austrália no Grupo D.

Essien é muito popular em Gana e a imagem dele está por todo o país.

Ele marcou sete gols em 50 jogos por seu país e jogou na Copa do Mundo da Alemanha em 2006.

Essien havia sugerido há algumas semanas que talvez pudesse não se recuperar a tempo de disputar a Copa da África do Sul, que começa no dia 11 de junho.