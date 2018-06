Lesão deve afastar atacante que disputou todos os jogos do Santos em 2018

A derrota do Santos por 2 a 1 para o Luverdense, na noite de quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, deve representar o fim de uma impressionante sequência de jogos de Arthur Gomes. O atacante deixou o confronto em Lucas do Rio Verde (MT) lesionado e preocupa a comissão técnica para a sequência da temporada.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Arthur Gomes carrega o status de ser o único jogador do Santos utilizado em todos os 27 duelos da equipe na temporada 2018, mesmo não sendo titular. O atacante começou 12 partidas e entrou no decorrer de outros 15 compromissos, sendo tratado como 12º jogador do elenco.

A condição de reserva, aliás, levou Arthur Gomes a conquistar essa impressionante sequência. Afinal, ele costuma ser acionado por Jair Ventura no segundo tempo dos duelos do time. E quando o treinador poupa os titulares, o atacante ganha uma chance na equipe principal.

Foi exatamente o que aconteceu na noite de quinta. Após o Santos golear o Luverdense por 5 a 1 na Vila Belmiro, Jair aproveitou a ótima vantagem para dar um descanso para quase todos os titulares no confronto realizado no Estádio Passo das Emas, com o time sendo batido por 2 a 1, mas avançando às quartas de final da Copa do Brasil.

Arthur Gomes teve atuação apagada em Lucas do Rio Verde, sem conseguir impor a sua velocidade e aplicar dribles nos seus marcadores. Ele sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo, deixando o campo chorando. E como Jair já havia realizado as três alterações no time, o Santos terminou o jogo com dez atletas em campo.

Embora Arthur Gomes ainda não tenha passado por uma avaliação mais detalhada, o treinador santista exibiu preocupação com a condição do atacante, que não deve ter condições de enfrentar o São Paulo no domingo, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso isso se confirme, estará encerrada a sequência de 27 jogos de Arthur Gomes pelo Santos em 2018. "O fato mais negativo foi a lesão do Arthur. É o jogador que mais jogou comigo, sendo titular ou entrando durante as partidas. A perda dele vai ser muito significativa, já que temos um elenco enxuto e não temos um outro atleta com as características do Arthur", lamentou Jair Ventura.

Temeroso, o treinador santista admitiu que a extensão do problema de Arthur Gomes pode torná-lo desfalque do time por um período considerável. "Preocupa bastante para o clássico, mas também para o restante da temporada, se for mesmo uma lesão no tornozelo esquerdo", concluiu.