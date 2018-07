Lesão deve tirar Luis Fabiano do jogo de quinta-feira O atacante Luis Fabiano era o destaque do São Paulo na vitória deste sábado diante do São Caetano, por 2 a 1. Com uma bola na trave e um gol marcado, ele tinha sua melhor atuação na temporada, mas, aos 31 minutos do primeiro tempo, uma lesão muscular na coxa direita o tirou de campo. Para piorar, ela também deve fazer com que o jogador desfalque a equipe na próxima quinta-feira, diante do Guarani, em casa.