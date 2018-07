Lesão deve tirar Thiago Motta do PSG contra o Barça O volante Thiago Motta deverá ser desfalque no Paris Saint-Germain para a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Barcelona. Ele ainda se recupera de uma lesão muscular na virilha e não deve enfrentar o time espanhol, nesta terça, no Parc de Princes. O brasileiro naturalizado italiano já está vetado para o jogo contra o Montpellier, nesta sexta, pelo Campeonato Francês.