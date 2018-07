Lesão em comemoração fará jogador do Inter ser operado

PORTO ALEGRE - O Internacional confirmou nesta quinta-feira que o jovem Maurides precisará ser submetido a uma cirurgia para reparar lesão sofrida no joelho direito quando comemorava um gol na vitória sobre o América-MG, na noite de quarta, pela Copa do Brasil. O atacante poderá ficar até três meses afastado dos gramados.

Maurides, de apenas 19 anos, sofreu uma ruptura ligamentar no joelho ao exagerar na comemoração do terceiro gol do Inter. Empolgado por ter marcado seu primeiro gol pelo time profissional, ele deu um salto mortal na beira do gramado e acabou sofrendo a grave contusão quando apoiou a perna direita no chão.

O atacante foi ao chão, com dores, logo após finalizar o salto. E recebeu os primeiros atendimentos ainda no gramado. Acabou sendo retirado do gramado de maca. Maurides deve ser operado nos próximos dias.

Contra o América-MG, o atacante ganhou uma chance entre os relacionados por causa da lesão de Leandro Damião. Maurides havia entrado em campo no segundo tempo, substituindo Diego Forlán.

O reserva não é a única baixa do técnico Dunga para os próximos jogos. O volante Airton não viajará com a delegação colorada para o Rio de Janeiro, para o duelo com o Fluminense, no sábado, por conta de uma virose. Ygor e Otávio ainda fazem tratamento fisioterápico. E ainda não tem prazo definido para voltarem ao time.