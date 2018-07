Lesão faz Everton perder seu capitão por até 4 semanas

SÃO PAULO - O técnico do Everton, Roberto Martinez, anunciou neste domingo que Phil Jagielka, capitão do time inglês, será desfalque por até quatro semanas por causa de uma lesão muscular. O defensor se machucou no final do jogo em que a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Sunderland, na última quinta-feira, pelo Campeonato Inglês. Por causa da lesão, Jagielka não defendeu o Everton na vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, no último domingo, também pelo Inglês, no qual o clube ocupa atualmente a quarta posição, apenas cinco pontos atrás do líder Arsenal.

Ao falar sobre a lesão sofrida por Jagielka, Martinez disse que a previsão inicial é de até quatro semanas de afastamento, mas mostrou confiança de que o atleta poderá voltar a atuar antes deste período máximo estipulado pelo departamento médico do Everton. "Isso (a ocorrência da lesão) é apenas pelo acúmulo de jogos e pelas exigências deste mês. Novembro para dezembro é um período de alto risco em termos de lesões para os jogadores", analisou o comandante.